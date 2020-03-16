с чего всё началось

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 марта. В 16:30 мск цена барреля Brent опустилась до $29,52.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество В Саратовской области объявлен режим повышенной готовности С сегодняшнего дня в Саратовской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Происшествия Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Футбол УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы Доиграть турнир в установленные сроки практически не представляется возможным, а поэтому сегодня, 17 марта, на заседании, которое прошла в формате видеоконференции, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня, а финал Лиги Европы с 27 мая на 24 июля, сообщает Marca.

Общество Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».

Авто Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.

Религия Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье Украина решила увеличить доплаты медикам и установить уголовную ответственность нарушителям карантина Парламентарии решили ввести административную и уголовную отвественность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение других коронавирусом: нарушителям, чьи действия повлекли за собой гибель людей, грозит лишение свободы сроком до 8 лет.