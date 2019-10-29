16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

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