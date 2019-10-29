Коронавирус
ВедомостиЦена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель
16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.
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Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.Forbesвчера в 09:38
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Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Происшествия
Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства
Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Здоровье
В Омской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Во вторник, 17 марта, губернатор Александр БУРКОВ подписал распоряжение о мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Футбол
Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек
Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила 26 регионов страны.
Баскетбол
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Происшествия
На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса
По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный.
Армия и оружие
С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь
«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.