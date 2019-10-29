Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.
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с чего всё началось
Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных
 Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.
Forbesвчера в 09:38

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Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель

РБК17:22

Цена на нефть упала ниже 29 долларов

Lenta.ru14:29

Нефть Brent подорожала более чем на 3%

ТАССвчера в 20:53

Цены на нефть упали до уровня 2016 года

Красная весна14:34

На бирже в Лондоне дешевеет нефть

Эхо Москвы07:30

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $29 впервые с 2016 года

Газета.Ru14:34

Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос

РИА Новостивчера в 01:32
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украина.ру 02:25
Происшествия

Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства

Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Дождь 17:08
Здоровье

В Омской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Во вторник, 17 марта, губернатор Александр БУРКОВ подписал распоряжение о мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Вечерний Омск. Неделя 11:45
Футбол

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ 16:21
Кино

Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

Российская газета 15:15
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

РИА Новости вчера в 20:49
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости 15:12
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Известия 18:14
Политика

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости 18:20
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Политика

Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
РИА Новости 15:40
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM 08:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Авто

АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross

АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
МонаВиста вчера в 16:45
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила 26 регионов страны.
РБК 10:02
Баскетбол

Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом

RT на русском 17:31
Происшествия

На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный.
Известия 15:09
Армия и оружие

С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь

«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
RT на русском 09:42
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru 07:20
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Экономика

Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
РИА Новости 07:35
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости 08:12
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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