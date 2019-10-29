с чего всё началось

16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.

Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель

Армия и оружие Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Происшествия Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.

Происшествия В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Политика Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Происшествия На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный.

Армия и оружие С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь «Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.