Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

RT на русском01:03

Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Взгляд.рувчера в 22:02

Цена нефти Brent впервые с 1 августа превысила 63 доллара

РЕН ТВ00:50

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

Банки.ру07 сентября в 03:15

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Известия00:00

Баррель нефти Brent стал дороже $63

Телеканал 360°вчера в 23:18

Цена нефти Brent превысила $63

ТАССвчера в 20:21
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Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Кино

Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
iReactor 00:08
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика

Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных

Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.
Росбалт 00:59
Экономика

Цены на машины разгонят утильсбором

Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Футбол

Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию

Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:38
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Единоборства

Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru вчера в 16:00
Футбол

Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика

Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Кино

Никита Михалков назвал «Оскар» слишком политизированным

В последнее время премия «Оскар» стала чрезмерно политизированной.
ГлобалМСК.ру 00:12
Экономика

В России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Происшествия

В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:35
Политика

Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов

Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины подчеркнула, что готова в составе крымской делегации, как представителей Российской Федерации, поехать, к примеру, на выборы президента США в следующем году.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян диагностировали волчанку

О последних новостях, которые заключаются в том, что у Ким обнаружили новые заболевания, она рассказала в шоу «Семейство Кардашьян», которое выходит с ее участием.
Kleo.ru 00:39
Политика

КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии

«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.
Евразия Daily вчера в 12:02
Происшествия

В Самаре, Уфе и Перми пришли с обысками к сторонникам Навального

В штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщил в твиттере соратник Навального Леонид Волков.
Дождь 01:00
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
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