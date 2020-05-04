Энергетика

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

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Цена нефти Brent растет до $27,8

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Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

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Цены на нефть перешли к росту

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URA.Ru11:15

Цена нефти Brent выросла до $27,8 за баррель

Московский Комсомолец16:15
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