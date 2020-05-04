Энергетика
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Комментарии
Общество
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
Игры
Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети
Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
NewInform 13:58
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников
«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
Авто
90 лет назад началось строительство Горьковского автомобильного завода
2 мая 1930 года в Нижнем Новгороде был заложен первый камень в фундамент предприятия по производству автомобилей, известного сегодня под названием ГАЗ (Горьковский автозавод).
RT на русском 02 мая в 09:49
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань 09:53
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Политика
Посольство РФ отреагировало на установку памятника власовцам в Праге
Что касается Чехии, то снос монумента маршалу Коневу накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения «власовцев», как известно, входили в состав СС) показывает, на чьей стороне находятся симпатии современных политических сил этой страны, констатировали дипломаты.
ФАН 13:01
Общество
В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии
Газета Anchorage Daily News, издающаяся в Аляске, в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica, занимающимся расследованиями, получила золотую медаль Пулитцеровской премии в главной номинации «За служение обществу» в области журналистики, сообщается на сайте премии.
РБК 18:35
Общество
В Финляндии с середины мая разрешат поездки за границу
Власти Финляндии решили ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и с 14 мая разрешить гражданам поездки за границу.
АБН 16:29
Футбол
Восстановление Джорджевича от травмы затянется из-за коронавируса
По информации «РБ-Спорт», восстановление нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича от повреждения колена затянется на несколько месяцев из-за коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 06:09
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Единоборства
Александр Емельяненко заплакал на камеру
Российский боец ММА Александр Емельяненко провёл психологический эксперимент и поплакал на камеру.
RT на русском 12:21
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Автоспорт
Эдди Джордан: Mercedes будет продан, а Хэмилтон перейдет в Ferrari
Вести.Ru вчера в 03:59
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Политика
Киев захотел повысить уровень представительства на минских переговорах
Украина выступила с инициативой повысить уровень представительства делегаций на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Взгляд.ру 15:55
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59