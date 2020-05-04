Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,5K

Экономика ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая. 351

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 491

Происшествия В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.

Авто Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер» Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей. 38

Энергетика В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". 6

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 751

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России. 230

Энергетика Глава Минфина США спрогнозировал цены на нефть Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин. 9

Здоровье Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей. 30

Общество Россияне смогут подписывать документы удаленно через «Госулуги» Россиянам могут разрешить совершать некоторые сделки с применением электронной подписи, авторизовавшись на портале «Госулуги».

Авто В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40. 1

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса "Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ. 2,1K

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 107

Футбол РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Происшествия Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.

Космос Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля. 173

Общество Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .