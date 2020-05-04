Коронавирус
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Экономика
ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу
Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая.
Солидарность вчера в 06:42
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Происшествия
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи
В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
РЕН ТВ 19:56
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 02 мая в 09:30
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
Энергетика
Глава Минфина США спрогнозировал цены на нефть
Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин.
NewInform 12:01
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Здоровье
Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих
Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей.
Хорошие новости 16:39
Общество
Россияне смогут подписывать документы удаленно через «Госулуги»
Россиянам могут разрешить совершать некоторые сделки с применением электронной подписи, авторизовавшись на портале «Госулуги».
ТК Звезда 19:40
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Опубликована саратовская карта появлений НЛО: летели на юг
Московский Комсомолец 11:48
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Футбол
РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков
РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
Спорт-Экспресс 19:27
Происшествия
Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив
Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru 13:00
Космос
Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля
Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля.
МедиаПоток 02 мая в 11:31
Общество
Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине
Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24