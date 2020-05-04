Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Цена нефти Brent растет до $27,8

ТАСС16:00

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Газета.Ru16:00

Цена нефти Brent выросла до $27,8 за баррель

Московский Комсомолец16:15

Нефть марки Brent подорожала до $28

News.ru16:54

Цены на нефть перешли к росту

Интерфакс10:55

Новости кризиса 4 мая: падение экономики только начинается, деньги с карт россиян будут красть втрое чаще

URA.Ru11:15

Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Вести.Ru04:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,5K
Экономика

ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу

Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая.
Солидарность вчера в 06:42
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
1
Общество

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
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Происшествия

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи

В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
РЕН ТВ 19:56
Политика

600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая

Газета.Ru 11:26
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Авто

Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»

Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
38
Энергетика

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 02 мая в 09:30
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Кино

Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Газета.Ru 18:52
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
751
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
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Энергетика

Глава Минфина США спрогнозировал цены на нефть

Нефтяные котировки должны вернуться к докризисным показателям в будущем, считает глава Минфина США Стивен Мнучин.
NewInform 12:01
9
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
13
Здоровье

Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих

Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей.
Хорошие новости 16:39
30
Общество

Россияне смогут подписывать документы удаленно через «Госулуги»

Россиянам могут разрешить совершать некоторые сделки с применением электронной подписи, авторизовавшись на портале «Госулуги».
ТК Звезда 19:40
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
1K
Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала

Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
97
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Общество

Опубликована саратовская карта появлений НЛО: летели на юг

Московский Комсомолец 11:48
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
1
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
2,1K
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
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Футбол

РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых игроков

РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
Спорт-Экспресс 19:27
Происшествия

Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив

Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru 13:00
Космос

Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля.
МедиаПоток 02 мая в 11:31
173
Общество

Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине

Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Политика

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
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