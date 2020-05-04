Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Цена нефти Brent поднялась выше $28

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Новости кризиса 4 мая: падение экономики только начинается, деньги с карт россиян будут красть втрое чаще

URA.Ru11:15

Нефть марки Brent подорожала до $28

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Цена нефти Brent выросла до $27,8 за баррель

Московский Комсомолец16:15

Цены на нефть перешли к росту

Интерфакс10:55

Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

Известия21:20

Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Вести.Ru04:21
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Политика

Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат

Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Здоровье

В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса

В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
РБК 20:56
2
Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Общество

Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России

В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Происшествия

Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»

Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
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Автоспорт

Эдди Джордан: Mercedes будет продан, а Хэмилтон перейдет в Ferrari

Вести.Ru вчера в 03:59
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
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Экономика

К чему приведет включение «печатного станка» центробанками

По мнению Васильева, ведущие центробанки (ФРС США, ЕЦБ) сработали оперативно, применили весь арсенал, накопленный с кризиса 2008 года, расширили его и добавили новые инструменты.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
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Здоровье

Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru 15:30
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Наука

Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России» пройдет 19-26 сентября 2020 года

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Научная Россия 10:26
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
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Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
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Космос

Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну

Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
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Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс вчера в 09:33
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Происшествия

Трое детей получили ранения в результате обстрела в ДНР

В результате обстрела на западе Донецка трое детей получили ранения.
РБК 16:12
33
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опровергла слухи о расставании с Давой

В прямом эфире Инстаграма звезда посмеялась над фейковыми новостями Вчера, 3 мая, Ольга Бузова провела совместный прямой эфир в Инстаграме вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
WomanHit.ru 03:35
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Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com 04:06
Здоровье

Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом

Аргументы недели 10:47
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
243
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
2,5K
Происшествия

В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны

Байкал-Daily 21:09
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