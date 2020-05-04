Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

РБК16:54

Цена нефти Brent растет до $27,8

ТАСС16:00

Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Вести.Ru04:21

Нефть марки Brent подорожала до $28

News.ru16:54

Цены на нефть перешли к росту

Интерфакс10:55

Новости кризиса 4 мая: падение экономики только начинается, деньги с карт россиян будут красть втрое чаще

URA.Ru11:15

Цена нефти Brent выросла до $27,8 за баррель

Московский Комсомолец16:15
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Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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Музыка

Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Игры

The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru 13:45
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Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»

Ганский полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти сообщил своему окружению, что хочет перейти в лондонский «Арсенал», сообщает The Telegraph.
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Здоровье

Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом.
Екатеринбург Онлайн 09:50
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Здоровье

Более 510 пациентов находятся на лечении в Коммунарке, — главврач

РЕН ТВ вчера в 01:47
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Музыка

Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia 04:48
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Футбол

Эксперты подсчитали игровое время молодых футболистов европейских лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал у себя на сайте доклад о том, какое количество игрового времени получают игроки младше 21 года в 93 европейских футбольных чемпионатах.
РБК 14:02
Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

Известия 16:35
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Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
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Космос

Ровер Настойчивость НАСА будет смотреть на Марс этими глазами

Операторы ровера, которые тщательно планируют каждый маршрут движения и каждое движение роботизированной руки ровера, смогут просматривать эти стереоизображения с помощью 3D очков, чтобы увидеть объем ландшафта.
AstroNews.ru 16:06
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
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Политика

ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса

ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о возрастании угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
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Политика

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
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Кино

«Мстители: Финал» забрали главный приз премии Kids’ Choice Awards

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Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу

Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
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Музыка

Неизвестная песня Маккартни и Старра выставлена на аукцион

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Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
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Кино

Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»

Афиша Daily 09:08
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Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью

3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.
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Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих

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