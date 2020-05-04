Коронавирус
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Политика
В США приступили к расследованию влияния Китая на высшее образование
Вашингтон, 5 мая 2020, 02:35 — REGNUM Группа республиканцев в палате представителей США заявила, что начала расследование влияния Китая на американские университеты с целью кражи конфиденциальной информации и технологий, а также сокрытия сведений о происхождении нового коронавируса.
REGNUM 19:35
Политика
В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит почти 600 летательных аппаратов.
RT на русском 13:42
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
Общество
Стоит ли ждать снятия самоизоляции 12 мая? И что разрешат россиянам, если это произойдет?
О дате 12 мая говорили и до обращения президента – продление режима самоизоляции после 30 апреля было достаточно очевидным, это было компромиссом между отменой ограничений в начале мая и в начале июня.
Банки Сегодня 17:17
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы 14:11
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
Происшествия
Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС
В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
Политика
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Футбол
France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов
Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК 01:55
Гаджеты
В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения
ИА Красная Весна вчера в 15:41
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов
В Сети появилось фото 60-летней народной артистки, сделанное во время одного из последних мероприятий с её участием.
7Дней.ру 11:00
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России
Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов.
РИА Новости 13:12
Экономика
Меджлис Ирана утвердил закон о деноминации валюты страны
Тегеран, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны.
REGNUM 06:22
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 02 мая в 03:34