Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

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