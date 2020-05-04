Коронавирус
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Здоровье
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек
Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:47
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Наука
Ученые создали светящийся «клон» коронавируса
iReactor 13:45
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Здоровье
Эксперт пояснила разницу в показателях смертности от COVID в странах
Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная и интервью РИА Новости пояснила, что большая разница в показателях смертности от последствий заражения коронавирусом в разных странах связана сразу с несколькими факторами.
РЕН ТВ 20:44
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов
В Сети появилось фото 60-летней народной артистки, сделанное во время одного из последних мероприятий с её участием.
7Дней.ру 11:00
Наука
Цианобактерии научились извлекать воду из гипса
В образцах почвы и горных пород Атакамы было обнаружено значительное разнообразие микроорганизмов: цианобактерии, актиномицеты, хлорофлексы и протеобактерии, однако механизмы, благодаря которым они способны извлекать воду из сухих пород, долгое время оставались неизвестными.
N+1 15:00
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Общество
В Китае за сутки выявили 1 случай заражения коронавирусом
По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4 633.
РЕН ТВ 20:50
Футбол
Главный тренер «Ахмата» грубо высказался о безработных россиянах
Из-за возникшей волны негативных комментариев Шалимов поспешил удалить публикацию, однако пользователи не забыли вопиющие слова тренера чеченского клуба и попросили главу республики Рамзана Кадырова уволить наставника.
iReactor 04:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Наука
Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров
Mockva.ru вчера в 20:24
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
Общество
Врач Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ, позволяющий укрепить иммунитет. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Lenta.ru 21:39
Происшествия
На улице Мухина в Благовещенске забил «фонтан»
Сегодня в первой половине дня на перекрестке улиц Мухина и Пролетарской произошел инцидент: из-под земли на проезжей части забил «фонтан» высотой не менее двух метров.
АСН24 21:35
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:29
Общество
Роспотребнадзор отчитался о помощи Африке в борьбе с COVID-19
В Гвинее эксперты Роспотребнадзора продолжают работы в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который включен властями страны в сеть лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства.
Вечерняя Москва 20:56
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Наука
Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
News.ru 01:52