Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

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Цена нефти Brent поднялась выше $28

ТАСС21:01

Цены на нефть перешли к росту

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Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

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Цены на нефть Brent поднялись выше $28 за баррель

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URA.Ru11:15

Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Вести.Ru04:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:51, Ашберн
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СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
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В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров

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Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
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Общество

231 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

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Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
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Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400

«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:44
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Здоровье

В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу

Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая.
Известия 19:45
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Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Здоровье

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Соловьев рассказал о недвижимости в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
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Правительство запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса

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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
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Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью

3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.
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СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
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Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19

Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
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Здоровье

В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом

Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
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АвтоВАЗ перестал отгружать автомобили Lada Vesta дилерам

Отмечается, что завод в Ижевске столкнулся с нехваткой комплектующих раньше, чем основная площадка в Тольятти, поэтому и запаса товарных автомобилей почти не осталось.
Автоновости дня 13:13
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Технологии

Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике

Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
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