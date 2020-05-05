Коронавирус
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика
СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках
Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
Общество
231 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
65 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Иркутской области.
IrkutskMedia 22:22
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК 12:21
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:44
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Здоровье
В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу
Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая.
Известия 19:45
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
Общество
Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:53
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Здоровье
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Общество
Правительство запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса
Информационный сервис, с помощью которого граждане РФ и представители бизнеса могут получить информацию о действующих мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса, появился на официальном сайте российского правительства.
Народные новости 04:44
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
Экономика
О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист
Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
Шоу-бизнес
Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью
3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.
Lisa.ru 05:01
Здоровье
Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19
Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
News.ru 15:37
Здоровье
В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом
Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
Авто
АвтоВАЗ перестал отгружать автомобили Lada Vesta дилерам
Отмечается, что завод в Ижевске столкнулся с нехваткой комплектующих раньше, чем основная площадка в Тольятти, поэтому и запаса товарных автомобилей почти не осталось.
Автоновости дня 13:13
Технологии
Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике
Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07