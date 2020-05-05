Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Цены на нефть Brent поднялись выше $28 за баррель

Московский Комсомолец21:59

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ru23:20

Цена нефти Brent поднялась выше $28

ТАСС21:01

Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новости22:07

Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

Известия21:20

Цены на нефть перешли к росту

Интерфакс10:55

Новости кризиса 4 мая: падение экономики только начинается, деньги с карт россиян будут красть втрое чаще

URA.Ru11:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:52, Ашберн
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
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Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Известия 17:37
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Космос

Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну

Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
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Здоровье

В Приморье коронавирусом заболело более 600 человек

За прошедшие сутки на территории Приморья было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных превысило 600 человек.
Life.ru 22:19
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Здоровье

516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
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Происшествия

Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,8K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
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Общество

Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ 23:31
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ 22:31
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Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
18
Общество

Общее число заболевших коронавирусом в Забайкалье составило 238

В Забайкалье общее число заразившихся коронавирусом составило 238 человек, из них 31 - несовершеннолетние. При этом 78 человек вылечились.
Байкал24 23:39
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Общество

Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) 11:24
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском 22:13
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Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru 22:36
3
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 22:36
Политика

Спикер Рады признался, что всегда считал День Победы праздником

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что День Победы всегда для него был праздником.
Life.ru 17:31
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
77
Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 19:29
38
Наука

Ученые создали светящийся «клон» коронавируса

iReactor 13:45
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM 20:43
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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