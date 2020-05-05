Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5K

Армия и оружие Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".

Космос Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.

Здоровье В Приморье коронавирусом заболело более 600 человек За прошедшие сутки на территории Приморья было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных превысило 600 человек. 27

Здоровье 516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 63

Происшествия Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Путешествия Названы страны, которые первыми откроются для туристов Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым. 407

Экономика Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 18

Общество Общее число заболевших коронавирусом в Забайкалье составило 238 В Забайкалье общее число заразившихся коронавирусом составило 238 человек, из них 31 - несовершеннолетние. При этом 78 человек вылечились. 36

Общество Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции. 44

Общество Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь. 10

Здоровье Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски. 3

Общество Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Политика Спикер Рады признался, что всегда считал День Победы праздником Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что День Победы всегда для него был праздником.