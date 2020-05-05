Коронавирус
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Космос
Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну
Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
Здоровье
В Приморье коронавирусом заболело более 600 человек
За прошедшие сутки на территории Приморья было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных превысило 600 человек.
Life.ru 22:19
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Путешествия
Названы страны, которые первыми откроются для туристов
Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
Общество
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае
6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ 23:31
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
Общество
Общее число заболевших коронавирусом в Забайкалье составило 238
В Забайкалье общее число заразившихся коронавирусом составило 238 человек, из них 31 - несовершеннолетние. При этом 78 человек вылечились.
Байкал24 23:39
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) 11:24
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском 22:13
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru 22:36
Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 22:36
Политика
Спикер Рады признался, что всегда считал День Победы праздником
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что День Победы всегда для него был праздником.
Life.ru 17:31
Наука
Ученые создали светящийся «клон» коронавируса
iReactor 13:45
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54