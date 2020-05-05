Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%).
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Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

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Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

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Новости кризиса 4 мая: падение экономики только начинается, деньги с карт россиян будут красть втрое чаще

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В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

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