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РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новостивчера в 22:07

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

URA.Ru00:00

Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

Известиявчера в 21:20

Цена нефти Brent поднялась выше $28

ТАССвчера в 21:01

Цены на нефть Brent поднялись выше $28 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Цены на нефть перешли к росту

Интерфаксвчера в 10:55
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Общество

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО вчера в 05:27
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Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Доктор посоветовал принять соответствующие лекарства и сохранять самоизоляцию.
Слово и Дело вчера в 09:50
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Политика

Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru вчера в 14:27
Происшествия

Двое человек погибли в жестком ДТП в Свободном

Телепорт вчера в 23:11
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 08:17
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Армия и оружие

Пушилин: ОБСЕ демонстрирует своё полное бессилие

Донецк, 4 мая 2020, 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM вчера в 16:29
Общество

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
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Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com вчера в 02:00
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 03 мая в 16:51
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Армия и оружие

Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э

После провала ЗРПК «Панцирь-С» в противодействии израильским ракетам в Сирии, сирийские военные решили отказаться от их использования, и перешли на «Бук-М2Э».
Вечерний курьер вчера в 14:42
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Общество

Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости вчера в 18:00
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com вчера в 04:06
Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
5,2K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня вчера в 02:23
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Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс вчера в 08:12
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Здоровье

Почему ульяновские медики не получили стимулирующие выплаты за март

После 5 мая начнут выплачивать стимулирующие пособия за апрель. Их получат уже около 5 тысяч медиков.
Первый ульяновский портал вчера в 07:29
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Экономика

Ритейлеры оставят россиян без кэшбэка и бонусов от банков

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Банку России разрешить ритейлерам подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) самостоятельно, а не через коммерческие банки, как это происходит сейчас.
Газета.Ru вчера в 08:40
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Кино

Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
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Футбол

«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru вчера в 16:03
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