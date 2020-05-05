Коронавирус

РБКРБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Цены на нефть Brent поднялись выше $28 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

URA.Ru00:00

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Цена нефти Brent поднялась выше $28

ТАССвчера в 21:01

Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новостивчера в 22:07

Цена нефти Brent на Лондонской бирже поднялась выше $28 за баррель

Известиявчера в 21:20

Цены на нефть перешли к росту

Интерфаксвчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:21, Ашберн
Игры

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

Дни24 вчера в 11:44
19
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Общество

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО вчера в 05:27
73
Общество

В Минздраве предположили, когда пандемия в России пойдет на спад

Снижение числа заражений коронавирусом в России может начаться в июне, предположил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Ридус 03 мая в 09:55
1K
Здоровье

Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые условия работы

Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые безопасные условия работы с пациентами в связи с эпидемией коронавируса.
Ugpressa.ru вчера в 15:35
9
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
366
Общество

Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
15
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
248
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
146
Здоровье

Представитель Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры в РФ

С призывом к ужесточению ограничительных мер из-за коронавируса обратился главный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.
Piter.tv 03 мая в 06:46
3,5K
Общество

В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер

В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ вчера в 14:41
52
Происшествия

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru вчера в 04:21
65
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,1K
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
81
Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС вчера в 13:48
129
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru вчера в 22:36
3
Авто

Продажи Chery Exeed TXL начнутся летом

Новые автомобили 02 мая в 11:42
36
Авто

Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado

Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
Anonsens вчера в 00:05
1
Происшествия

В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 14:19
43
Футбол

Кадырова призвали уволить Шалимова из «Ахмата» за критику россиян

Metaratings вчера в 05:57
1,2K
Политика

Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
Взгляд.ру вчера в 18:55
1
Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС вчера в 17:06
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
429
Технологии

Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom

Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru вчера в 05:01
40
Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
2
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
568
Происшествия

Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное