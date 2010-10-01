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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель (на 2,12%), передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 6:07 вторника по московскому времени.
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Аргументы и Факты31 марта в 00:00
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