Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель (на 2,12%), передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 6:07 вторника по московскому времени.

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

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