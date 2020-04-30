Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии
Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан
В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
Общество
Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия
Суд приговорил дагестанского блогера к 10 годам по делу о терроризме
Известия вчера в 08:35
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store запрашивают 2FA
Возросший интерес со стороны злоумышленников спровоцирован тем, что многие пользователи остаются дома и играют в различные игры.
МИТ вчера в 08:55
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным.
Lenta.ru вчера в 18:42
Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД
Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
Фанаты засыпали солистку группы комплиментами, отметив, что она очень красива, подобное похудение «просто нереально».
Актуальные Новости 00:54
Гаджеты
Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса
Astera вчера в 18:17
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Общество
В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс вчера в 22:26
Политика
Песков выразил надежду о выходе России на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на то, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу.
EastRussia вчера в 20:46
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
«Количество заболевших медиков растёт, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нём более 70 фамилий», — сказал Брико.
Парламентская газета вчера в 08:31
Происшествия
Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку
Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет лишения свободы за взятку в полмиллиона рублей.
Российская газета вчера в 21:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Киберспорт
Для Dying Light выйдет новое DLC — спустя пять лет после релиза
CyberSport.ru вчера в 22:57
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Общество
В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
Интерфакс вчера в 23:38