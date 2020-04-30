Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

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Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке в $26 за баррель

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Lenta.ruвчера в 23:00

Цена нефти Brent выросла на 10%

ТАССвчера в 22:21

Нефть Brent стремится к $27 за баррель

REGNUM00:25

Новости кризиса 30 апреля. Россияне боятся кризиса больше, чем COVID, цены на нефть растут

URA.Ru00:13
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Lenta.ru вчера в 15:18
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Авто

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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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Возросший интерес со стороны злоумышленников спровоцирован тем, что многие пользователи остаются дома и играют в различные игры.
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