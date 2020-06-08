Энергетика

ВедомостиВедомостиНефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти североморской марки Brent c начала торгов в Лондоне выросла почти на 2%

Эхо Москвы20:12

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъ20:11

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости19:15

Цены на нефть достигли $40 впервые с марта

Телеканал 360°19:37

Цена нефти марки WTI превысила $40 за баррель впервые с 6 марта

Известия19:15

Цена на нефть марки WTI превысила $40 впервые с 6 марта

Газета.Ru18:48

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru18:45
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Здоровье

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
75
Здоровье

На Амурский ГПЗ прибыл спецотряд медиков для профилактики COVID-19

Официальной задачей прибывших медицинских сотрудников является проведение витаминизации персонала, а также организация медицинских осмотров с целью выяснения состояния здоровья сотрудников АГПЗ.
ИА Красная Весна 11:44
5
Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
28
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека

По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:38
243
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
2
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
983
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Общество

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде РФ предупредили россиян, что в стране участились случаи мошеннических действий в отношении пенсионеров, которым навязываются платные услуги за «перерасчет пенсий».
Южный Федеральный вчера в 01:22
1K
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
6
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
29
Происшествия

Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
116
Происшествия

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
33
Общество

Малым городам – большое будущее: зачем крупные российские компании развивают моногорода

В журнале "Эксперт" в конце мая вышло интервью, в котором четко и по существу рассказывалось о том, почему крупные российские компании кровно заинтересованы содействовать социальному развитию регионов и городов, в которых работают их предприятия.
PrimaMedia.ru 21:00
Экономика

ЗАО «Шамбала» откроет казино в игорной зоне «Приморье» до конца лета

Инвестором выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").
Интерфакс - Россия 05 июня в 05:32
Гаджеты

Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3

Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
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Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские подлодки

По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело вчера в 11:51
6
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
1K
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Политика

NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)

Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
ИноСМИ 18:50
Общество

Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей

В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
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Кино

Ридли Скотт снимет приквел «Чужого»

Москва 24 05 июня в 19:04
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия 18:53
3
Общество

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

Народные новости 11:10
12
Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Общество

За сутки коронавирусом заболели 85 жителей Иркутской области

По данным на утро воскресенья, 7 июня, в Иркутской области зарегистрировано 2877 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
ИркСиб 00:04
18
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
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