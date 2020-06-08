Энергетика
ВедомостиНефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки в $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
Здоровье
На Амурский ГПЗ прибыл спецотряд медиков для профилактики COVID-19
Официальной задачей прибывших медицинских сотрудников является проведение витаминизации персонала, а также организация медицинских осмотров с целью выяснения состояния здоровья сотрудников АГПЗ.
ИА Красная Весна 11:44
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека
По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:38
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде РФ предупредили россиян, что в стране участились случаи мошеннических действий в отношении пенсионеров, которым навязываются платные услуги за «перерасчет пенсий».
Южный Федеральный вчера в 01:22
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.
RT на русском 11:15
Общество
Малым городам – большое будущее: зачем крупные российские компании развивают моногорода
В журнале "Эксперт" в конце мая вышло интервью, в котором четко и по существу рассказывалось о том, почему крупные российские компании кровно заинтересованы содействовать социальному развитию регионов и городов, в которых работают их предприятия.
PrimaMedia.ru 21:00
Экономика
ЗАО «Шамбала» откроет казино в игорной зоне «Приморье» до конца лета
Инвестором выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").
Интерфакс - Россия 05 июня в 05:32
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело вчера в 11:51
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Политика
NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)
Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
ИноСМИ 18:50
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
Кино
Ридли Скотт снимет приквел «Чужого»
Москва 24 05 июня в 19:04
Общество
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Народные новости 11:10
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Общество
За сутки коронавирусом заболели 85 жителей Иркутской области
По данным на утро воскресенья, 7 июня, в Иркутской области зарегистрировано 2877 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
ИркСиб 00:04
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23