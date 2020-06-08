Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 1.17 мск июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

Политика Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.

Футбол Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту» Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.

Общество Российские колледжи заработают с 1 сентября Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. 32

Наука В MIT придумали простой метод производства графена без брака Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения. 1

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 1

Политика Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем. 15

Космос Планетологи: у Марса были кольца Планетологи из Института SETI и Университета Пердью вышли с предположением - необычный наклон орбиты Деймоса, возможно, говорит о том, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо. 3

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 605

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 462

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 806

Общество Нет онлайну: фестивали переносят сроки и отдают контент кинотеатрам Каннский кинофестиваль опубликовал свою программу 2020 года, но все фильмы будут представлены на других смотрах и в кинотеатрах под брендом фестиваля.

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 153

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 127

Политика Российские дипломаты покинули Прагу Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек. 4

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 474