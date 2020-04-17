Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в пятницу, 17 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 1,91% — до $28,35 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог17 апреля в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Комментарии
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Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
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Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс
Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Политика
МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия
В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.
Российская газета вчера в 13:19
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей с целью избежать кризиса
Для восстановления потребительского спроса и предотвращения инфляции государство могло бы напечатать несколько триллионов рублей и отдать их в экономику, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.
Ридус вчера в 10:05
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
Папарацци удалось заснять звездную пару во время прогулки с собаками.
Слово и Дело вчера в 13:36
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Невские Новости 00:15
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Условием для начала второй волны эпидемии COVID-19 Недоспасов назвал отсутствие вакцины.
РИА Новости 00:14
Хоккей
Тротц: в некотором смысле противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ
ТАСС Спорт вчера в 21:22
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Футбол
ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год
Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Гаджеты
В России создан мини-компьютер на базе процессора «Байкал»
Москва, 19 апреля 2020, 07:48 — REGNUM Российская компания «Хамстер роботикс» выпустила опытные образцы персонального компьютера формата mini PC на базе процессора «Байкал», сообщает CNews.
REGNUM 00:48
Игры
Авиасимулятор DCS World можно получить бесплатно в Steam
Vevby.ru вчера в 15:32
Общество
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Ивана Жукова и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть.
ТАСС вчера в 08:10
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51