Энергетика
Газета.RuЦена нефти WTI обновила минимум за 18 лет
Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск. За сутки падение усилилось до 11%, стоимость WTI продолжает снижаться и в настоящее время.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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Комментарии
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Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Президент России объявил о переносе Парада Победы
На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
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РИА Новости 09:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов
Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Политика
Пять препаратов от коронавируса испытываются в России
Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Политика
Медведев заявил о необходимости изоляции в связи с пандемией
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что изоляция в связи с коронавирусом необходима, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:56
Авто
Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки
Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.
Faktom 03:19
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Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон»
В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера.
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Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня вчера в 01:32
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Космос
Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера
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Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
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Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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