Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск. За сутки падение усилилось до 11%, стоимость WTI продолжает снижаться и в настоящее время.

Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 571

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 447

Политика Президент России объявил о переносе Парада Победы На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы. 2,7K

Политика Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.

Общество Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 3

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 2

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 126

Политика Пять препаратов от коронавируса испытываются в России Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24". 3

Экономика ЦБ допустил снижение ключевой ставки Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 206

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 2

Политика Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 16

Происшествия Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. 22

Политика Медведев заявил о необходимости изоляции в связи с пандемией Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что изоляция в связи с коронавирусом необходима, передает РИА "Новости".

Авто Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.

Кино Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон» В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера. 2

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 32