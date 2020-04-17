Энергетика
ПРАЙМЦена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,12%, до 17,86 доллара за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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Российская газета 09:40
Космос
Марсоход NASA Mars Opportunity Rover завершает свою миссию
Один из самых успешных и продолжительных подвигов межпланетных исследований, миссия НАСА Opportunity rover завершилась после почти 15 лет изучения поверхности Марса и оказания помощи в создании основы для возвращения НАСА на Красную планету.
Sunmag.me 05:29
Происшествия
В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи
Российская газета вчера в 05:11
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Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
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Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
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Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
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Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть еще одним симптомом новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск вчера в 04:40
Музыка
Группа «Сплин» даст онлайн-концерт
Inc-news.ru 15 апреля в 15:32
Политика
Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом
По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
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Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Экономика
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций ТЭК
Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК.
Finam.Ru 09:09
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Футбол
«Барселона» не вернет Неймара в летнее трансферное окно
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
ODDS.ru 00:15
Политика
Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
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Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp
Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Эквадор оказался не готов к вспышке коронавируса: больницы превратились в очаги заражения, а морги и похоронные бюро не справляются с многократно возросшим количеством умерших.
Lenta.ru 15 апреля в 17:01
Происшествия
В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании
В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:26
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
Общество
В Волгограде ослабили некоторые ограничения по коронавирусу
В Волгоградской области режим самоизоляции действует до 1 мая, в области не работают торговые точки, кафе, салоны красоты, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия, с 1 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Волгограде и Волжском, а также между районами области и Волгоградом.
РИА Новости 10:08