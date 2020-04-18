Коронавирус
MetaratingsНефть марки WTI торгуется ниже нуля долларов за баррель
Стоимость майскогофьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется на уровне ниже нуля долларов за баррель. По состоянию на 20 апреля 21:00 (мск), цена на баррель нефти марки WTI составляла -0,22 доллара. Такой обвал цены зафиксирован впервые в истории.
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Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI
Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
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Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Авто
На 50% может упасть российский авторынок
При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:27
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
Транспорт
В Москве есть возможность фиксировать нарушения режима с помощью камер
В Москве имеется техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но это пока обсуждается, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:41
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Хоккей
«Умиляют»: Гончар высказался о спортсменах, критикующих политику
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РБК" поделился мнением о спортсменах, которые высказываются о политике.
РИА Новости 06:07
Общество
Роспотребнадзор попросил магазины продавать продукты упакованными
Москва, 21 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Российским магазинам рекомендовано исключить взвешивание продуктов питания самими покупателями.
REGNUM 06:42
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Культура
Рязанская полиция сняла клип про самоизоляцию под «Короля и Шута»
Рязанские полицейские поддержали творческий марафон #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА и сняли клип про самоизоляцию под хит «Короля и Шута».
Московский Комсомолец 05:05
Происшествия
СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии
Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Общество
Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Здоровье
Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах
Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам.
Новый День 04:43
Энергетика
Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
Компания 06:32
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Экономика
Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку
Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень системообразующих промышленный предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.
Российская газета 06:04