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MetaratingsMetaratingsНефть марки WTI торгуется ниже нуля долларов за баррель

Стоимость майскогофьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется на уровне ниже нуля долларов за баррель. По состоянию на 20 апреля 21:00 (мск), цена на баррель нефти марки WTI составляла -0,22 доллара. Такой обвал цены зафиксирован впервые в истории.
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Цена нефти WTI поднялась выше $21 за баррель

Известия01:50

Цена нефти WTI на торгах рухнула ниже 1 доллара за баррель

АБНвчера в 14:00

Цена майского фьючерса WTI опустилась до $0,01

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Стоимость нефти марки WTI опускалась до нуля

РИА Новостивчера в 14:10

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

RT на русскомвчера в 13:52

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 0. Биткоин тоже подешевел

РБКвчера в 15:52

Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI

Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:01, Ашберн

В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель

КП - Беларусьвчера в 15:05
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Газета.Ru 05:50
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Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Авто

На 50% может упасть российский авторынок

При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:27
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
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Происшествия

Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
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Транспорт

В Москве есть возможность фиксировать нарушения режима с помощью камер

В Москве имеется техническая возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, но это пока обсуждается, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:41
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Армия и оружие

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Хоккей

«Умиляют»: Гончар высказался о спортсменах, критикующих политику

Самый результативный российский защитник в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РБК" поделился мнением о спортсменах, которые высказываются о политике.
РИА Новости 06:07
Общество

Роспотребнадзор попросил магазины продавать продукты упакованными

Москва, 21 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Российским магазинам рекомендовано исключить взвешивание продуктов питания самими покупателями.
REGNUM 06:42
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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Рязанская полиция сняла клип про самоизоляцию под «Короля и Шута»

Рязанские полицейские поддержали творческий марафон #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА и сняли клип про самоизоляцию под хит «Короля и Шута».
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Происшествия

СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
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Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом

На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
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Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
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Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах

Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам.
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Энергетика

Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Экономика

Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку

Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень системообразующих промышленный предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.
Российская газета 06:04
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