Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель

Стоимость фьючерса с поставкой в мае достигла отметки 4 доллара 9 центов, установив новый антирекорд.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже 19-летнего минимума

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Аргументы и Фактывчера в 06:23

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже

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