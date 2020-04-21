Энергетика
Эхо МосквыЦена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель
Стоимость фьючерса с поставкой в мае достигла отметки 4 доллара 9 центов, установив новый антирекорд.
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Комментарии
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Гаджеты
Представлен Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила огромный дисплей и тройную камеру с основным модулем на 108 Мп.
The GEEK 16:05
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Новые автомобили 09:48
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 20 апреля в 07:59
Общество
Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций
Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы.
Игромания.ру 15:12
Шоу-бизнес
Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева раскрыла размер своей пенсии
Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».
Радио Комсомольская правда 07:56
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Футбол
Садио Мане хочет перейти в «Реал»
Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».
ГЛАС.RU 03:03
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
В московской больнице в Коммунарке умер врач, работавший с зараженными коронавирусом.
Православие и Мир 10:49
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 10:24
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32