Энергетика
Evo-rus.comНефть подорожала до 43 долларов за баррель Brent
Цены на российскую нефть марки Ural были установлены выше 41 доллара США за баррель, а американской марки WTI – 40 долларов США. Поддержка цен на нефть была оказана решением стран-членов ОПЕК + продлить действующий контракт на ограничение добычи нефти до конца июля.
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Политика
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Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
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Вашингтон, 9 июня 2020, 19:30 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году на 11,4% — до $38,02 за баррель.
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Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ
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Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
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Изучение древнеримского города Фалерии Нови С целью изучения древних построек специалисты просканировали более 30 гектаров древнеримского города.
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Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
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Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
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Армия и оружие
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике
Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
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Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре
Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
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Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
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В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
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Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
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В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
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В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»
В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева.
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Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
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