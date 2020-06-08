Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comНефть подорожала до 43 долларов за баррель Brent

Цены на российскую нефть марки Ural были установлены выше 41 доллара США за баррель, а американской марки WTI – 40 долларов США. Поддержка цен на нефть была оказана решением стран-членов ОПЕК + продлить действующий контракт на ограничение добычи нефти до конца июля.
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