Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

News.ruвчера в 10:41

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБКвчера в 05:16

Цена нефти сегодня, 7 июня 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат07 июня в 04:45

Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $43 за баррель

RT на русском08 июня в 06:20

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ru08 июня в 02:08

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15

Цена Brent опустилась ниже $41

ТАСС08 июня в 10:38
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Общество

Уже завтра в Омской области могут ужесточить карантин

Карантинный режим в Омской области могут ужесточить уже завтра.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
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Происшествия

Большинство омичей заразились коронавирусом контактным путём

Чаще всего омичи заражаются контактным путём от заболевшего, причём, как правило, после этого заболевание диагностируется практически у всех членов семьи, так как вирус очень быстро передаётся между людьми.
Омск здесь вчера в 23:57
Происшествия

Ефремова доставили в суд для избрания меры пресечения

Известия вчера в 12:34
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Экономика

Александр Бурков осмотрел площадки особой экономической зоны в Омске

Сегодня регион вышел на финишную прямую в формировании заявки в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны «Авангард».
Вечерний Омск. Неделя вчера в 07:29
2
Происшествия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ

Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО вчера в 14:03
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Здоровье

До 1 июля Омская область победит коронавирус, заявила Ирина Солдатова

Общее число инфицированных в регионе постепенно приближается к двум тысячам и, как заявляет Солдатова, Омская область вышла на плато по коронавирусу.
РИА ОмскПресс вчера в 19:05
54
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
15
Технологии

С новым нейроморфным чипом смартфоны получат мощность суперкомпьютеров

Хайтек+ вчера в 05:57
1
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Происшествия

Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 06:43
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Происшествия

В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь

Городские новости. Красноярск вчера в 23:37
2
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Общество

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости вчера в 13:09
87
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
811
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
6
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ вчера в 05:25
65
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
5
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
41
Происшествия

В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru вчера в 10:00
Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews 08 июня в 08:48
6
Космос

Со следующим пакетом Starlink на орбиту выведут два других спутника

REGNUM 07 июня в 05:06
5
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском вчера в 08:56
56
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
136
Происшествия

Видео допроса Ефремова появилось в Сети

ФАН вчера в 22:15
14
Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru вчера в 21:26
41
Космос

Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые

Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
23
Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
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Космос

Над Челябинском скоро пролетит яркая комета

ИА Красная Весна 08 июня в 15:43
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