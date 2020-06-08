Энергетика
ПРАЙМНефть держится в плюсе на новостях от ОПЕК+ и статистике из Китая
Мировые цены на нефть в понедельник днем остаются в плюсе примерно на 1% на фоне решения ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль и на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:03, Ашберн
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции
РИА Новости 07:36
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Армия и оружие
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике
Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
Российская газета 06:39
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия вчера в 12:25
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Общество
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
Причинами обрушения моста в Мурманской области стали недостаточный контроль за состоянием сооружения и несвоевременный ремонт.
Известия 06:18
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Авто
Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
В список вошли все типы трансмиссий, среди которых классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные КПП.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес
Фанаты «Спартака» осудили Ефремова
Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семенов прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 07:27
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Свердловская область вышла на плато по коронавирусу
Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, область вышла на плато.
Уральский меридиан 04:46
Общество
Путин поручил продлить выплату пособий по безработице на три месяца
В понедельник, 8 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда дал поручение правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:16
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45