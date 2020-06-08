Мировые цены на нефть в понедельник днем остаются в плюсе примерно на 1% на фоне решения ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль и на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Нефть держится в плюсе на новостях от ОПЕК+ и статистике из Китая

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