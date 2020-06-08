Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
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Цена нефти североморской марки Brent c начала торгов в Лондоне выросла почти на 2%

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Цена нефти Brent превысила $43

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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

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Стоимость нефти Brent впервые с марта превысила 43 доллара

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Газета.Ru18:48

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

REGNUM05 июня в 08:53
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге

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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
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ТАСС 17:59
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Происшествия

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Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество

О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти

Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

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Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
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Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

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Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Общество

В Британии протестующие снесли памятник работорговцу 17 века

РЕН ТВ 12:14
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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Политика

Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена

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Происшествия

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Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета

Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
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На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Политика

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
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Экономика

Дмитрий Бутрин о происходящем на кладбище юридических лиц

Сложность интерпретации статистики смертности в России, связанной с коронавирусной эпидемией, имеет свою аналогию в корпоративном мире, причем прямую: директивные противоэпидемические запреты на работу организаций в масштабах страны не могли не вызвать всплеска закрытия компаний, поскольку сильный шок в экономике всегда приводит именно к этому.
Коммерсантъ 17:55
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МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией.
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GVC Holdings сообщила, что ее прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за текущий год может быть уменьшена на 150 миллионов фунтов стерлингов из-за переноса или отмены спортивных мероприятий в результате пандемии коронавируса (Covid-19).
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

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Piter.tv 07:24
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