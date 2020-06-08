Энергетика
REGNUMНефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
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Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
RT на русском 16:43
Общество
США создадут резерв урана из-за конкуренции со стороны России и Китая
Бруйетт подчеркнул, что американские компании, которые работают в области ядерных технологий, сталкиваются по всему миру с конкуренцией со стороны госпредприятий, включая Россию и Китай.
RuNews24.ru 18:14
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Культура
Гарри Бардин объяснил критику ремейков советских мультиков
iReactor 05 июня в 06:02
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости вчера в 08:41
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество
О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти
Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru 08:56
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Общество
Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета
Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru 19:50
Игры
На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом
CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 13:43
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Экономика
Дмитрий Бутрин о происходящем на кладбище юридических лиц
Сложность интерпретации статистики смертности в России, связанной с коронавирусной эпидемией, имеет свою аналогию в корпоративном мире, причем прямую: директивные противоэпидемические запреты на работу организаций в масштабах страны не могли не вызвать всплеска закрытия компаний, поскольку сильный шок в экономике всегда приводит именно к этому.
Коммерсантъ 17:55
Политика
МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией.
Аргументы и Факты 15:03
Экономика
GVC ожидает снижения прибыли на 150 млн фунтов из-за переноса спортивных мероприятий
GVC Holdings сообщила, что ее прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за текущий год может быть уменьшена на 150 миллионов фунтов стерлингов из-за переноса или отмены спортивных мероприятий в результате пандемии коронавируса (Covid-19).
Букмекеры.рф 20:01
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24