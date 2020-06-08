Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

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