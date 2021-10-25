КоммерсантъЦена нефти марки WTI превысила $85 впервые с октября 2014 годаНефть марки WTI поднималась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.КоммерсантъПо состоянию на 15.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11%, до 85,59 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара за баррель.ПРАЙМИз-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки.РИА НовостиТрейдер отметил, что сейчас фьючерсы на нефть Brent торгуются у максимумов 2018 года в районе $85, но если ОПЕК+ не поменяет соглашения, то после коррекции произойдет последующий рост к новым максимумам в диапазоне $100 за бочку.ИзвестияЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРосбалтИнвест-ФорсайтФАНИзвестияOilCapital.ruИА Красная ВеснаГазета.RuРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся с октября 2014 годаРИА Новости08:45Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть $90 за баррельИА Красная Весна09:13Юлия Мельникова: Нефтяники не успевают наращивать производство в том объеме, который необходим при текущих уровнях спросаOilCapital.ru03:23Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,96%Телеканал 360°07:35Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 годаПРАЙМ08:25Нефть пробила долгосрочный нисходящий трендREGNUM09:02Цены на нефть растутRT на русском01:00Показать ещёОценить7Поделиться