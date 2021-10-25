Трейдер отметил, что сейчас фьючерсы на нефть Brent торгуются у максимумов 2018 года в районе $85, но если

ОПЕК+

не поменяет соглашения, то после коррекции произойдет последующий рост к новым максимумам в диапазоне $100 за бочку.