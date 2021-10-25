Будьте в Плюсе

Цена нефти марки WTI превысила $85 впервые с октября 2014 года

Нефть марки WTI поднималась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.
Коммерсантъ
По состоянию на 15.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11%, до 85,59 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
РИА Новости
Трейдер отметил, что сейчас фьючерсы на нефть Brent торгуются у максимумов 2018 года в районе $85, но если ОПЕК+ не поменяет соглашения, то после коррекции произойдет последующий рост к новым максимумам в диапазоне $100 за бочку.
Известия

Подробнее о событии

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся с октября 2014 года
РИА Новости08:45
Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть $90 за баррель
ИА Красная Весна09:13
Юлия Мельникова: Нефтяники не успевают наращивать производство в том объеме, который необходим при текущих уровнях спроса
OilCapital.ru03:23
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,96%
Телеканал 360°07:35
Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года
ПРАЙМ08:25
Нефть пробила долгосрочный нисходящий тренд
REGNUM09:02
Цены на нефть растут
RT на русском01:00

Интересное

Заказ на поставку оборудования для плавучих АЭС достался Кировскому заводу

Заказ на поставку оборудования для плавучих АЭС достался Кировскому заводу По данным "Ъ", контракт на производство турбин для плавучих АЭС, предназначенных для Баимского ГОКа, получил Кировский завод.
Коммерсантъ18:07