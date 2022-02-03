Заявление депутата Госдумы Адама Делимханова об «отрезании голов» членам семьи бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева не следует воспринимать дословно, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты парламента Шамсаил Саралиев.
Backblaze обращает внимание на то, что диски ёмкостью 12, 14 и 16 Тбайт в большинстве своём демонстрировали частоту отказов ниже среднего значения в 1,01 %, тогда как накопители меньшего объёма выходили из строя заметно чаще.