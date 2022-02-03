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Цена нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

По состоянию на 22:03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла до $90,99 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — до $90,03.
RT на русском
На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.
ТАСС
По данным Минфина РФ, средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе текущего года составила $85,64 за баррель.
OilCapital.ru
Эксперты считают, что рост добычи ОПЕК+ может остудить цены на нефть уже во втором квартале.
Коммерсантъ

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Цена российской нефти Urals поднялась выше 93 долларов впервые с 2014 года
Комсомольская правда20:00
Цена нефти Urals в Европе превысила $93 за баррель впервые за семь лет
Коммерсантъ19:38
Нефть WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
ПРАЙМвчера в 14:05
Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель
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Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель
ТАСС19:03
Нефть Brent превысила $91/баррель на Лондонской бирже впервые с 2014 года
ИА Красная Весна17:49
Нефть марки Urals достигла отметки $93 впервые с октября 2014 года
Газета.Ru19:32

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