Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЦена нефти WTI упала до доллара за баррель

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. Стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае упала до доллара за баррель. Цены продолжают бить антирекорды, предыдущий из которых, не считая сегодняшнего дня, был установлен на уровне 9,75 доллара за баррель.
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