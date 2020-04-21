Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. Стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае упала до доллара за баррель. Цены продолжают бить антирекорды, предыдущий из которых, не считая сегодняшнего дня, был установлен на уровне 9,75 доллара за баррель.

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