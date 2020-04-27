Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $21 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $21 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent поднималась выше $26

Коммерсантъ01:20

Цена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС27 апреля в 03:02
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Ректора Казанского технологического университета отправили под арест

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В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Путин заявил о сплоченности россиян в борьбе с коронавирусом

Борьба с коронавирусной инфекцией стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

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56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Песков назвал условие мира в Донбассе

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Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

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Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка

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