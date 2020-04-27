Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $21 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $21 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции
Российская газета вчера в 15:43
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Ректора Казанского технологического университета отправили под арест
Советский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 05:56
Кино
Скончался актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
ToDay News Ufa вчера в 07:18
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Политика
Путин заявил о сплоченности россиян в борьбе с коронавирусом
Борьба с коронавирусной инфекцией стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
Вечерняя Москва 09:18
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Песков назвал условие мира в Донбассе
Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме.
РБК 08:07
Общество
Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве
Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
РБК 08:32
Происшествия
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Футбол
Агент рассказал, что «Спартак» отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко
Агент Марат Хинчагов рассказал о несостоявшемся уходе полузащитника Алана Дзагоева, чьи интересы он представлял ранее, из ЦСКА в начале его карьеры, когда у игрока истекал контракт.
Чемпионат 09:31
Футбол
Флик продлил контракт с «Баварией»
Soccer.ru 08:48
Общество
В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим
Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля.
Администрация Краснодарского края 07:00
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина
Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.
Piter.tv 08:26
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
Актуальные Новости вчера в 07:15
Общество
Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы
Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо 07:45