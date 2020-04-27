Цена на нефть марки Brent поднялась выше $21 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $21 за баррель

Общество В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 119

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Ректора Казанского технологического университета отправили под арест Советский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде. 3

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 39

Шоу-бизнес В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля. 7

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 81

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 1K

Политика Песков назвал условие мира в Донбассе Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. 3

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 24

Футбол Агент рассказал, что «Спартак» отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко Агент Марат Хинчагов рассказал о несостоявшемся уходе полузащитника Алана Дзагоева, чьи интересы он представлял ранее, из ЦСКА в начале его карьеры, когда у игрока истекал контракт.

Общество В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля. 118

Футбол Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 350