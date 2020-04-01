Нефть марки WTI подешевела в цене – $19,98 за баррель (ниже на 8,52%). В последний раз стоимость на американскую нефть опускалась ниже $20 в 2002 году.

Впервые за 18 лет цена на нефть марки WTI упала ниже $20 за баррель

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