Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВпервые за 18 лет цена на нефть марки WTI упала ниже $20 за баррель

Нефть марки WTI подешевела в цене – $19,98 за баррель (ниже на 8,52%). В последний раз стоимость на американскую нефть опускалась ниже $20 в 2002 году.
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Цена на нефть марки WTI «коснулась» $20 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 14:10

Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Известиявчера в 04:41

Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

РБКвчера в 04:28

Нефть марки Brent упала в цене ниже $25

REGNUMвчера в 04:35

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.рувчера в 01:32

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАСС30 марта в 11:23

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48
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Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Ruposters.ru вчера в 03:33
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Технологии

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com 31 марта в 16:01
Общество

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Ломбардии

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию в 17 лечебных учреждениях в итальянской Ломбардии.
ТАСС вчера в 22:25
Общество

Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом

"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 17 заболевших скончались", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 31 марта в 18:56
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Политика

Россия отправила в Штаты самолет с медпомощью

Ночью с подмосковного аэродрома Чкаловский в США вылетел самолёт с медицинским оборудованием и защитными масками, с которыми в Штатах сложилась критическая ситуация.
Общественное телевидение России вчера в 07:27
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 06:27
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
VSE42.RU 31 марта в 01:39
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье

В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом

Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:52
Политика

Премьер Японии может отложить визит в Москву на 75-летие Победы

Ранее японский МИД сообщал, что Токио и Москва прорабатывают возможность участия Синдзо Абэ в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в российской столице 9 мая нынешнего года.
Аргументы и Факты вчера в 22:46
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Наука

Выявлена опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Китайские ученые выявили опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 31 марта в 01:40
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Общество

Госдума разрешила продавать безрецептурные лекарства онлайн

В августе 2017 года правительство РФ впервые предложило разрешить торговлю лекарствами и алкоголем через интернет.
Агентство Телеграф вчера в 07:44
Здоровье

Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом

Агентство Москва вчера в 16:11
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru вчера в 14:03
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Наука

Конец фильма: что видят люди перед смертью

Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Популярная механика вчера в 06:18
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