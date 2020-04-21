Энергетика
ДождьСтоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. Ранее на биржевых торгах цена на нефть WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений и опустилась более чем на 300%.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Комментарии
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Здоровье
Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
ПРАЙМ 20:35
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Здоровье
На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе
За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Континент Сибирь Online 01:37
Политика
Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк
Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 19:37
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
Город+ 08:27
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Общество
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай коронавируса
Лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщил 21 апреля оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.В результате количество зарегистрированных случаев инфекции в крае выросло с 86 до 127-ми.
Алтайская правда 00:54
Общество
Конец истории: CDP признана банкротом
Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.
Игромания.ру 11:24
Общество
Скворцова назвала сроки выхода России на плато по коронавирусу
На плато по заболеваемости коронавирусом Россия может выйти до мая.
EastRussia вчера в 23:09
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK 16:26
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Энергетика
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме.
Lenta.ru 20:24
Политика
Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19
Были случаи летальных исходов после применения данного лекарства и в Соединенных Штатах.
Ридус 20:48
Хоккей
Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом
Мелешко выступает за хоккейный клуб президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Sport24.ru 11:53
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Здоровье
Новая инфекционная больница в ТиНАО принимает пациентов
Вести Подмосковья 02:59
Здоровье
Приангарье получит 846 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Иркутская область получит 846 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса, сообщили ИА «ИрСити» 21 апреля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 05:14
Происшествия
Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад 17:29
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Политика
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Кино
Назван режиссер приквела «Голодных игр»
Kinonews.ru 14:49