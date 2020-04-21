Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки WTI вернулась к положительному значению
Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
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Комментарии
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
РБК 19 апреля в 22:31
Технологии
Тест на антитела к коронавирусу станет массово доступен в мае
Частные лаборатории планируют уже в мае предоставить всем желающим возможность сдать тест на антитела к коронавирусу.
РЕН ТВ 18:07
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
RT на русском 18:05
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Политика
США приостановят прием иммигрантов на 60 дней
Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии - Трамп.
ТАСС 19:06
Транспорт
В Москве разрешили ездить грузовикам ночью без пропусков
Изменение внесено в указ от 11 апреля, согласно которому из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Москве и Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте.
Известия 08:00
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты
Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:25
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Космос
Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах
НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.
News.ru 04:57
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:42
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Авто
АвтоВАЗ стал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Если ранее собственники с «перепрошитых» LADA могли особо не беспокоиться по этому поводу, то теперь такие вмешательства могут стать причиной отказа от выполнения гарантийных обязательств со стороны АвтоВАЗа.
Тарантас Ньюс вчера в 00:27
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Минсельхоз России утвердил перечень системообразующих предприятий АПК
Министерство сельского хозяйства России представило перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса (АПК).
Известия 13:32
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Экономика
Число новых подписчиков Netflix составило 15,8 млн
Американская корпорация Netflix, предоставляющая услуги потокового вещания, увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн в первом квартале текущего года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года.
ТАСС 17:43
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости вчера в 07:05
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
Общество
На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса
«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается.
КамИНФОРМ 18:23
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Футбол
Гурцкая: Думаю, Андрей Федун первым сказал, что Карреру надо уволить
Агент Тимур Гурцкая на канале «Футбольный Биги» в YouTube назвал имя инициатора отставки Массимо Карреры из «Спартака» на следующий сезон после завоевания чемпионского титула.
Евро-футбол.ру 17:57
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Конте: В Италии начнется смягчение карантинных мер 4 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал план по постепенному выходу страны из карантина и по ослаблению запретов, введенных с целью борьбы с Covid-19.
Российская газета 07:24
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31