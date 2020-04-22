Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.

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Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 506

Общество Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России Как сообщила Попова, специалисты зафиксировали в России на данный момент 355 очагов коронавирусной инфекции.

Музыка Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times. 6

Общество Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Политика Мэрия Львова отказалась вернуть России прах разведчика Кузнецова Мэр Львова Андрей Садовой заявлял в феврале, что вопрос о возвращении останков советского разведчика Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в РФ украинцев.

Политика США признали наличие на Украине секретных биологических лабораторий Посольство США на Украине впервые официально признало наличие в этой стране американских биологических лабораторий для опытов с вирусами. 2

Гаджеты Разборка показала различия между новым iPhone SE и iPhone 8 2017 года В сети появился ролик китайского блогера с демонстрацией «начинки» нового iPhone SE и iPhone 8. Целью видео было наглядно показать разницу между двумя внешне идентичными гаджетами.

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Политика Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди». 4

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Общество Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.

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Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 899