Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

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