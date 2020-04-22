Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

ТАСС10:18

NYMEX: цена фьючерсов WTI выросла почти на треть с момента открытия торгов

ИА Красная Весна12:23

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

РИА Новости10:09

Цена нефти WTI выросла на 27%

Известия11:02

Цены на Brent и WTI подскочили более чем на 10%

РБК10:01

Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

Газета.Ru10:15

Снова в плюсе: Нефть марки WTI выросла в цене

Царьград20 апреля в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 12:55, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Вести.Ru 08:11
1,1K
Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
7
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
RT на русском 10:15
4,8K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
823
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
10K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,6K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
590
Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
92
Политика

В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
44
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
2,1K
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
576
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
178
Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
318
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
1K
Здоровье

Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
5
Общество

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
9
Общество

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
1,4K
Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
55
Общество

Власти России запланировали продлить режим самоизоляции

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая.
Город342 вчера в 01:13
5,5K
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
782
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
143
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Здоровье

Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
1
Общество

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

В Санкт-Петербурге задержан экс-депутат Законодательного собрания и Государственной думы Денис Волчек. О задержании сообщает Фонтанка.ру .
Znak.com 12:12
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
12
Общество

Назвали единственный способ остановить эпидемию коронавируса

Французские ученые назвали единственный надежный метод борьбы с пандемией нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 08:00
73
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
664
Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
40
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное