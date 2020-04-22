Энергетика
REGNUMНефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Комментарии
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
RT на русском 10:15
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Политика
В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Здоровье
Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
Общество
Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Общество
Власти России запланировали продлить режим самоизоляции
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая.
Город342 вчера в 01:13
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Общество
В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека
В Санкт-Петербурге задержан экс-депутат Законодательного собрания и Государственной думы Денис Волчек. О задержании сообщает Фонтанка.ру .
Znak.com 12:12
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Общество
Назвали единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Французские ученые назвали единственный надежный метод борьбы с пандемией нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 08:00
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30