Энергетика
Газета.RuЦена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%
Стоимость фьючерса нефти марки WTI перешла к росту после падения до отрицательных показателей, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 16.45 мск, стоимость WTI увеличилась на 39,8%, до $16,18 за баррель. Также растет стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE.
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Энергетика
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