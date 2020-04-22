Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

Стоимость фьючерса нефти марки WTI перешла к росту после падения до отрицательных показателей, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 16.45 мск, стоимость WTI увеличилась на 39,8%, до $16,18 за баррель. Также растет стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE.
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Цена нефти WTI выросла до $15

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