Стоимость фьючерса нефти марки WTI перешла к росту после падения до отрицательных показателей, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 16.45 мск, стоимость WTI увеличилась на 39,8%, до $16,18 за баррель. Также растет стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE.

Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

Энергетика Цена WTI стала отрицательной впервые в истории Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.

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