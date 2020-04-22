Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки WTI выросла на 30%
Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.
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NYMEX: цена фьючерсов WTI выросла почти на треть с момента открытия торгов
ИА Красная Веснавчера в 12:23
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