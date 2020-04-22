Энергетика
RT на русскомЦена на нефть WTI выросла на 29%
По состоянию на 18:05 мск цена июньских фьючерсов на WTI составила $17,78 (+29,03%). Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent составляет $22,70 (+11,44%).
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Комментарии
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек
В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
Общество
Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома
В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Армия и оружие
Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации
В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП
Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Энергетика
Цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских
В хабах в Великобритании (NBP) и Нидерландах (TTF), которые являются наиболее ликвидными в Европе, цены на газ с поставкой на следующие сутки упали до 43 и 67 долларов за 1 тысячу кубометров соответственно.
Компания 10:11
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
Футбол
УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков
Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля.
REGNUM 09:19
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве
Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 11:35
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01