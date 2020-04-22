Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть WTI выросла на 29%

По состоянию на 18:05 мск цена июньских фьючерсов на WTI составила $17,78 (+29,03%). Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent составляет $22,70 (+11,44%).
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Цены нефти WTI выросли на 30%

Газета.Ru11:12

Цена на нефть WTI выросла на 29%

RT на русском11:08

Новости кризиса 22 апреля: россияне боятся увольнения больше коронавируса, Украина получит деньги от Евросоюза

URA.Ruвчера в 11:16

Нефть Brent выросла в цене на 12%

ИА Красная Весна02:35

Цена нефти WTI выросла на 30%

Коммерсантъ09:37

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

РИА Новостивчера в 10:09

Снова в плюсе: Нефть марки WTI выросла в цене

Царьград20 апреля в 22:02
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Ксения Собчак назвала условие для эмиграции из России

Bimru.ru 05:18
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
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Общество

В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек

В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
13
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
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Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии

На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Армия и оружие

Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
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Общество

Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Общество

Штрафы за автохлам и сосульки на крышах могут включить в КоАП

Другой статьей предлагается установить наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов с максимальным наказанием для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 20 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 70 тыс. рублей для юридических лиц.
ТАСС 01:20
Энергетика

Цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских

В хабах в Великобритании (NBP) и Нидерландах (TTF), которые являются наиболее ликвидными в Европе, цены на газ с поставкой на следующие сутки упали до 43 и 67 долларов за 1 тысячу кубометров соответственно.
Компания 10:11
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Наука

Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
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Футбол

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
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Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Общество

Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков

Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля.
REGNUM 09:19
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
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В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
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Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Общество

Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 11:35
Общество

В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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