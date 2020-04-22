По состоянию на 18:05 мск цена июньских фьючерсов на WTI составила $17,78 (+29,03%). Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent составляет $22,70 (+11,44%).

Цена на нефть WTI выросла на 29%

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