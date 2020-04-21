Коронавирус
РИА НовостиЦена нефти марки WTI выросла на 30%
Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Игры
Red Dead Redemption 2 сменит GTA V в Xbox Game Pass в мае
Microsoft решила порадовать поклонников творчества компании Rockstar Games — в мае Red Dead Redemption 2 станет частью подписки Xbox Game Pass для консолей Xbox One.
3DNews вчера в 14:35
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Путина попросили не переносить День окончания Второй мировой
На портале change.org появилась петиция комитета «Матери Беслана» против переноса на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Победа РФ 21 апреля в 09:02
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
Общество
Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Здоровье
Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области
94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Экономика
Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса
Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.
Тульская пресса вчера в 11:19
Общество
Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство
Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.
Солидарность вчера в 10:32
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
Общество
Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса
По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 06:07
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку
"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Наука
Лазер использовали для создания деталей из перовскита
Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из галогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор вчера в 17:22