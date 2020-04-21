Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки WTI выросла на 30%

Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти марки WTI вросла на 25%

Комсомольская правдавчера в 09:58

Цена нефти WTI выросла до $15

ИА Красная Веснавчера в 00:57

Падение цены на нефть марки WTI к концу торгов составило 300%

ИА REX21 апреля в 03:00

Цена нефти WTI выросла на 27%

Известия22 апреля в 11:02

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

РИА Новости22 апреля в 10:45

Фьючерсы на нефть WTI выросли на торгах на 30%

Вести.Ru22 апреля в 11:44

Цена на нефть марки WTI торговалась меньше 0 за баррель

Курьер. Среда. Бердск21 апреля в 02:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Игры

Red Dead Redemption 2 сменит GTA V в Xbox Game Pass в мае

Microsoft решила порадовать поклонников творчества компании Rockstar Games — в мае Red Dead Redemption 2 станет частью подписки Xbox Game Pass для консолей Xbox One.
3DNews вчера в 14:35
2
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
44
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
737
Политика

Путина попросили не переносить День окончания Второй мировой

На портале change.org появилась петиция комитета «Матери Беслана» против переноса на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Победа РФ 21 апреля в 09:02
1
Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
3,6K
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
3
Общество

На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
94
Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
86
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
822
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
21
Общество

Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
2
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
3
Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
25
Здоровье

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
12
Экономика

Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса

Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.
Тульская пресса вчера в 11:19
Общество

Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство

Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.
Солидарность вчера в 10:32
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
142
Общество

Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 06:07
28
Космос

Китайский производитель электрокаров компания Geely рвётся в космос

3DNews 06:22
Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
5
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
733
Общество

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
38
Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

ТАСС 04:07
1
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
1
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
384
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
660
Общество

В Одинцово достроили второй военный медцентр для больных коронавирусом

РИА Новости 04:59
23
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
147
Наука

Лазер использовали для создания деталей из перовскита

Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из галогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор вчера в 17:22
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное