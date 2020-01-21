Энергетика
VSE42.RUЦена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение. Как стало известно, ценовые формулы, которые служат главным ориентиром при ценообразовании на российском рынке нефти, приобрели отрицательное значение.
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Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон со 144-МП камерой
Компания Xiaomi в 2019 году выпускала аппарат Mi CC9 Pro с разрешением камеры лишь на 108 мегапикселей, однако данная модель была снята с производства спустя 4 месяца со старта продаж.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Политика
Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Экономика
Россияне предпочитают инвестировать накопления в недвижимость
Снизилось (на 6%) и число тех, кто считает надежным средством сохранения денег покупку валюты.
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам.
Общество
В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные
В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Происшествия
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Футбол
Лукаку: «Нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса», чтобы остановить чемпионат?»
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
Армия и оружие
Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке
Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Общество
Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Общество
Бургер Кинг пообещал кормить медиков бесплатно
«Любой медработник получит в работающих навынос и в формате «автораздача» ресторанах Бургер Кинг (это 455 ресторанов) по желанию либо бургер с напитком, либо горячий кофе/чай бесплатно».
Политика
Кремль ответил на сообщение Госдепа о покупке медоборудования у России
Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус, американская сторона согласились приобрести у России доставленное медицинское оборудование.