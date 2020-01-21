Энергетика

VSE42.RUVSE42.RUЦена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение. Как стало известно, ценовые формулы, которые служат главным ориентиром при ценообразовании на российском рынке нефти, приобрели отрицательное значение.
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Вот так каникулы: Путин вводит новые налоги, у бизнеса точно нет времени на раскачку, тонна российской нефти стоит минус 1000 рублей

Дождь15:44

Cлезли с иглы: чем грозят России отрицательные цены на нефть

News.ru11:05

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

РБКвчера в 14:03

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта

ТАССвчера в 16:50

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Национальная служба новостейвчера в 15:20

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

РИА Новостивчера в 14:48

Главные новости к утру 2 апреля

Коммерсантъ00:00
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Комментарии

Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Гаджеты

Компания Xiaomi создаст смартфон со 144-МП камерой

Компания Xiaomi в 2019 году выпускала аппарат Mi CC9 Pro с разрешением камеры лишь на 108 мегапикселей, однако данная модель была снята с производства спустя 4 месяца со старта продаж.
ToDay News Ufa 08:36
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 15:36
Политика

Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 11:27
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform 10:37
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
Экономика

Россияне предпочитают инвестировать накопления в недвижимость

Снизилось (на 6%) и число тех, кто считает надежным средством сохранения денег покупку валюты.
Солидарность 06:40
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам.
Радио Посад 10:02
Общество

В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные

В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
Neva.Today 14:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Происшествия

Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
РИА Новости 15:29
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Футбол

Лукаку: «Нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса», чтобы остановить чемпионат?»

Sport24.ru 15:53
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Армия и оружие

Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке

Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Вечерний курьер 06:27
Общество

Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Rambler News Service 13:19
Общество

Бургер Кинг пообещал кормить медиков бесплатно

«Любой медработник получит в работающих навынос и в формате «автораздача» ресторанах Бургер Кинг (это 455 ресторанов) по желанию либо бургер с напитком, либо горячий кофе/чай бесплатно».
Говорит Москва 10:55
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Коммерсантъ 10:16
Политика

Кремль ответил на сообщение Госдепа о покупке медоборудования у России

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус, американская сторона согласились приобрести у России доставленное медицинское оборудование.
РБК 06:32
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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