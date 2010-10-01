Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена нефти на сырьевых биржах снизилась
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе азиатской сессии торгов снизилась на 1,3%, до $24,4 за баррель. В ходе предыдущих торгов 8 мая стоимость барреля западнотехасской нефти незначительно выросла до $24,7. Стоимость WTI колеблется на уровне $24 пятый день торгов подряд.
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