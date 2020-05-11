Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель
Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
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