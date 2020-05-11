Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
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Нефть снова растет, Brent держится около $30 за баррель

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Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

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ТАССвчера в 14:39

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22
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Путин назначил нового замглавы СК

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Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

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Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье

Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
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В Венесуэле заявили о перехвате американского истребителя F-22

По некоторым данным, один из F-22 американских военных уже был выявлен у границ государства, после чего пилоту направили предупреждение о готовности открывать огонь, что и вынудило его ретироваться из района полета.
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Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области

В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

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Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
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Посол Украины пригрозил Турции отсутствием туристов из-за «Катюши»

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить Анкару без украинских туристов.
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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
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«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
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Куйвашев заявил о поэтапном снятии ограничений в Свердловской области

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