Коронавирус

Вести.RuВести.RuЦена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель. Стоимость нефти марки WTI потеряла более 10% и составляет $25,96 за баррель сообщает РИА Новости.
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

Вести.Ru20:05

Стоимость нефти марки Brent снизилась на девять процентов

Российская газета20:00

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

Газета.Ru18:53

Стоимость нефти Brent упала на 9%

РИА Новости18:50

Стоимость нефти Brent снизилась до $31,16

ТАСС18:21

Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Политика Сегодня03 апреля в 04:03

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже начали расти

ИА Красная Весна03 апреля в 03:59
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
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Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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iReactor вчера в 05:37
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
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Гагарину обвинили в несправедливости на «Голосе»

Газета.Ru 03 апреля в 17:17
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника

Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
ToDay News Ufa 12:14
Общество

Четыре новых случая коронавируса диагностированы в Красноярском крае

В Красноярском крае вирус диагностирован еще у четырех человек, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».
Тайга.инфо 06:36
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Политика

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Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
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Экономика

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Эксперты говорят, что избежать скачка бедности и безработицы при любом сценарии будет сложно.
Эхо Москвы 04:30
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

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Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Авто

Составлен топ-3 10-летних кроссоверов на рынке России

Рейтинг топ-3 10-летних кроссоверов на рынке России был составлен экспертами «Автоновостей дня».
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Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля.
НГС вчера в 04:55
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
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Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
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Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

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Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

RT на русском 03 апреля в 14:53
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