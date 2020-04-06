На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель. Стоимость нефти марки WTI потеряла более 10% и составляет $25,96 за баррель сообщает РИА Новости.

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

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Политика Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.