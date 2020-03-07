Энергетика
Эхо МосквыЦена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%
Резкое падение котировок на нефть привело к тому, что они обновили свои многолетние минимумы. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent по итогам торгов в Лондоне опустилась примерно с 50 до 45,5 долларов за баррель. Так дешево нефть этой марки не стоила с июля 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд
Российский Диалогвчера в 04:18
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Комментарии
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Общество
Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции
Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Гаджеты
Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2
Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9. Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Происшествия
Под Киевом фура столкнулась с легковым автомобилем, погибли три человека
На Бориспольской окружной трассе в результате столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC погибли три человека, сообщает 7 марта издание «Информатор».
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в матче чемпионата России
Энергетика
В Литву прибыл второй за неделю груз российского СПГ
Киберспорт
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 133 человека
За сутки в Италии от коронавируса погибли 133 человека, таким образом число жертв болезни в стране достигло 366.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.