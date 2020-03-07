Резкое падение котировок на нефть привело к тому, что они обновили свои многолетние минимумы. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent по итогам торгов в Лондоне опустилась примерно с 50 до 45,5 долларов за баррель. Так дешево нефть этой марки не стоила с июля 2017 года.

Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

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