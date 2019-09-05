Энергетика
ТАССЦена нефти превысила $62 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $62 за баррель 2 августа 2019 года.
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Экономика
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Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
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Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина
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Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
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Организаторы отберут 25 проектов, наиболее интересных для экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
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Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
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Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
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