Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.

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