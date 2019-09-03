Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.
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Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности
РИА Новости03 сентября в 00:56
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
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