Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года выросла до $63,13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. В предыдущий раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября.
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Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Вашингтон
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В Екатеринбурге эвакуировали небоскреб «Высоцкий»
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Xiaomi представила умные часы Mi Watch
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Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег
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Умер критик и литературовед Лев Аннинский
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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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